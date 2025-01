Tournée 4 Trampolini, Tschofenig fa l’impresa da outsider a Bischofshofen e vince l’Aquila d’Oro

Daniel Tschofenig fa saltare il banco, vincendo in un colpo solo la gara di Bischofshofen e soprattutto la 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. L’impianto salisburghese è stato teatro di un epilogo thrilling, con i due principali favoriti che si sono sciolti proprio sul più bello concedendo qualcosa nel salto finale e regalando al “terzo incomodo” un’Aquila d’Oro quasi insperata per l’andamento della competizione odierna.

Tschofenig, terzo nella classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa (ma con un distacco inferiore al punto e mezzo rispetto al leader), non ha brillato nella prima serie di oggi lasciando sul piatto qualche altro punto rispetto ai suoi avversari diretti per la Tournée e ritrovandosi ad inseguire con un gap di 6.5 punti da Stefan Kraft e 3.8 da Jan Hoerl nel Vierschanzentournee.

La situazione si è ribaltata completamente nella seconda serie, con il 22enne austriaco che ha trovato un salto strepitoso rimontando dalla quinta alla prima posizione ed effettuando il doppio sorpasso nella Tournée sui connazionali Hoerl e Kraft, scivolati rispettivamente al secondo e terzo posto sia nella singola gara che nella graduatoria della manifestazione.

Grandi rimpianti in particolare per Hoerl (battuto da Tschofenig per 1.4 punti nella classifica finale della Tournée), che ha perso l’Aquila d’Oro pasticciando troppo nell’atterraggio del secondo salto e pagando pesantemente dazio con le valutazioni dei giudici. Va in archivio dunque una Tournée trionfale per l’Austria, che torna a vincere il Vierschanzentournee a distanza di dieci anni dall’ultima volta (Kraft nel 2015).

Gara negativa per Alex Insam, unico azzurro qualificato sul Paul-Außerleitner-Schanze, che ha perso lo scontro diretto con lo svizzero Killian Peier non andando oltre il 46° posto e rimandando dunque l’appuntamento con la zona punti.