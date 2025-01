Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 6-12 gennaio. Sinner farà una esibizione

Dal 6 al 12 gennaio tanti eventi da seguire in chiave tennistica, in avvicinamento al torneo più importante: gli Australian Open (12-26 gennaio). A precedere il Major, vi sarà modo di testarsi e di provare a mettere partite nelle gambe sempre nella terra dei canguri. In chiave italiana, una presenza massiccia ci sarà ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Flavio Cobolli, reduce dalla United Cup, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego vorranno elevare la propria fiducia a precedere lo Slam di Melbourne. Vedremo se saprà unirsi alla festa anche Luca Nardi, che proverà a guadagnarsi l’accesso nel main draw dalle qualificazioni.

A proposito di qualificazioni, sarà la settimana del tabellone cadetto degli Australian Open e in palio i pass per il tabellone principale. Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager e Federico Arnalboldi saranno i tennisti italiani coinvolti, mentre sul versante femminile vi saranno Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone.

Rimanendo in tema femminile, Elisabetta Cocciaretto cercherà di ben figurare nel WTA250 di Hobart, dove nel 2023 seppe addirittura spingersi in finale. Vedremo se la marchigiana tornerà a esprimere un livello di tennis adeguato e di cui è dotata. A completamento del cerchio, parliamo di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, come è noto, non prenderà parte a partite ufficiali. Tuttavia, per avvicinarsi al meglio allo Slam, giocherà due match-esibizione nel corso dell’Australian Open Opening Week. Gli incontri ci saranno il 7 e il 10 gennaio, rispettivamente contro l’australiano Alexei Popyrin e contro il greco Stefanos Tsitsipas. Un test per Jannik in vista di quel che sarà.

ITALIANI IMPEGNATI NEI TORNEI (6-12 GENNAIO)

ATP

6-11 gennaio ATP250 Auckland – Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi

6-9 gennaio qualificazioni Australian Open – Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager, Federico Arnalboldi.

7 gennaio Australian Open Opening Week (esibizione): Jannik Sinner vs Alexei Popyrin.

10 gennaio Australian Open Opening Week (esibizione): Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas.

WTA

6-11 gennaio WTA250 Hobart – Elisabetta Cocciaretto.

6-9 gennaio qualificazioni Australian Open – Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone.