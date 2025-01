Tennis: Djokovic si espone ancora a supporto di Zverev sui social: “Ti meriti di vincere”

La finale degli Australian Open 2025 vedrà contrapporsi Jannik Sinner e Alexander Zverev. Due giocatori, due palmarès diversi. Il Numero 1 al mondo è infatti a caccia del secondo trionfo consecutivo in terra oceanica, nonché del terzo slam della carriera. Il tedesco invece, finalista al Roland Garros, aspetta ancora un trionfo in uno dei quattro tornei più importanti per l’anno. Tanta la carne al fuoco dunque per il match, pianificato per la mattina di domenica 26 gennaio.

Il teutonico ha raggiunto l’ultimo atto con estrema facilità, complice il ritiro improvviso dell’avversario Novak Djokovic che, in semifinale, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di uno strappo muscolare al termine di un primo set durato un’ora e venti.

Già in conferenza stampa il serbo aveva manifestato il suo supporto verso l’avversario in ottica finale, senza conoscere l’esito della sfida tra Sinner e Shelton, conclusa con un poderoso 3-0 in favore dell’altoatesino. Pochi minuti fa, sui social, il tennista ha ribadito il suo pensiero, augurando all’amico di poter vincere il torneo.

“Ho provato a recuperare per la partita di oggi ma non potevo più spingere. Tuttavia, ci sono lati positivi da cogliere all’Australian Open di quest’anno. Grazie Tennis Australia per aver accolto la mia squadra, la mia famiglia e me stesso in modo meraviglioso come sempre. Congratulazioni a Sasha per aver fatto un’altra finale di Grand Slam. Ti auguro di vincere il titolo perché te lo meriti amico mio”

