Alexander Zverev: “Djokovic tiferà per me? Significa molto. Sinner il migliore dell’ultimo anno”

Alexander Zverev si è qualificato alla finale degli Australian Open 2025, dopo aver vinto il primo set per 7-6(5) contro Novak Djokovic e il conseguente ritiro del fuoriclasse serbo, che si è arreso a causa di uno strappo dopo un’ora e ventidue minuti di grande battaglia. Il tedesco ne ha parlato durante la conferenza stampa: “Non me l’aspettavo. Djokovic sapeva che con un infortunio muscolare avrebbe dovuto giocare almeno altre tre ore dopo aver perso il primo set ed è una cosa molto difficile se si ha uno strappo. È difficile continuare a giocare ad alta intensità perché non migliora. Come ho detto in campo, lo rispetto e lo ammiro assolutamente“.

Gli è poi stato chiesto cosa sia cambiato dopo la finale persa lo scorso anno al Roland Garros: “Ho assunto Jez Green come nuovo preparatore fisico. Il mio vecchio preparatore fisico era una delle migliori persone che io conoscevo, ma purtroppo ha avuto problemi di salute. In passato ero stato con lui per sette anni e mi sentivo fisicamente uno dei più forti del tour. Contro Alcaraz mi ero stancato, ma la partita sarebbe potuta andare in una direzione diversa“.

Novak Djokovic ha dichiarato che tiferà per lui in finale e Zverev ha espresso la propria soddisfazione: “Questo significa molto per me, soprattutto da parte di Novak, che ammiro e rispetto molto. Come ho detto, non vedo l’ora che arrivi domenica. Sento di aver fatto un buon lavoro e di essere pronto“.

Il tedesco ha parlato anche del ritiro del serbo: “Conosce il suo corpo meglio di chiunque altro. Cosa avrebbe potuto fare un medico? So dal suo team, perché ci ho parlato dopo la partita, che era già sotto antidolorifici. Sa che si tratta di un infortunio che aveva già prima. Avrebbe dovuto chiamare il medico per dirgli cosa, esattamente? Di prendere altri farmaci? A un certo punto c’è un limite anche alla quantità che si può prendere. Quindi penso che dovremmo smettere di incolpare Novak, che ha ha fatto tutto quello che poteva sul campo da tennis negli ultimi 20 anni. L’ho detto in campo. Ha vinto questo torneo con uno strappo addominale: la maggior parte dei giocatori non avrebbe nemmeno potuto continuare a giocare. Ha vinto questo torneo con uno strappo al bicipite femorale. È un dieci volte campione. Penso che dovremmo tutti rispettarlo, perché non c’è nessuno nella storia di questo sport che ha vinto e fatto tanto quanto lui“.

Un passaggio su Jannik Sinner e Ben Shelton in vista della finale: “Penso che Jannik sia stato il miglior giocatore al mondo negli ultimi 12 mesi. Non c’è dubbio. Ha vinto due Grandi Slam. È stato stato molto, molto stabile in questo senso. Quindi è sicuramente uno dei migliori giocatori al mondo. Ben è molto giovane, molto emergente. Ha ancora una potenza incredibile. Ha un servizio che forse non abbiamo mai visto prima in termini di varietà, non solo di velocità, ma anche di ciò che può fare con la palla da tennis. Vedremo chi sarà. Sono sicuro che domenica sarà una dura battaglia, a prescindere da chi affronterò“.