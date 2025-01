Tabellone WTA Linz 2025: Cocciaretto e Bronzetti di scena nello storico torneo austriaco

Nella settimana in arrivo sui due massimi circuiti l’evento di maggior pregio ce l’ha la WTA. Va infatti in scena il 500 di Linz, in Austria, un evento dalla lunga storia che ha subito una ricollocazione da fine a inizio anno. Il torneo è il secondo più antico in casa WTA tra quelli indoor, con un albo d’oro che include ben 13 campionesse Slam e 9 leader del ranking WTA. Anche Camila Giorgi s’impose nel 2018.

Al via ci sono due italiane. Per Elisabetta Cocciaretto c’è la slovacca Rebecca Sramkova, incontrata a Zagabria nel 2021 quando la marchigiana stava cercando di riprendere quota in classifica e della nativa di Bratislava si erano quasi perse le tracce prima del ritorno in auge nel finale di 2024. Zona di tabellone, questa, con Potapova e soprattutto la ceca Karolina Muchova possibili protagoniste.

Primo confronto, invece, tra Dayana Yastremska e Lucia Bronzetti. Per l’ucraina c’è l’ingresso da testa di serie numero 5, per l’azzurra una certa volontà di poter dire la sua in differenti contesti, e soprattutto c’è l’intenzione di costruire un 2025 di costante scalata verso l’alto, di cui ha tutte le possibilità già dimostrate contro Victoria Azarenka a Melbourne (ed è stato quello uno dei successi più rumorosi degli Australian Open italiani nelle prime giornate).

Delle possibili prospettive in essere ci sono anche quelle relative a un ipotetico quarto Svitolina-Tauson, con la danese che sta provando a ritornare quella che solo pochi anni fa sembrava una promessa destinata a sbocciare e che, invece, ha perso quota per vari ordini di ragioni. Per l’ucraina anche un pizzico di sfortuna a Melbourne, dove solo la futura vincitrice del torneo, Madison Keys, l’ha fermata.

TABELLONE WTA LINZ 2025

Muchova (CZE) [1]-Bye

Sun (NZL)-Qualificata

Sramkova(SVK)-Cocciaretto (ITA)

Grabher (AUT) [WC]-Potapova [6]

Alexandrova [4]-Bye

Qualificata-Qualificata

Lys (GER) [WC]-Qualificata

Siniakova (CZE)-Avanesyan (ARM) [7]

Yastremska (UKR) [5]-Bronzetti (ITA)

Sherif (EGY)-Qualificata

Tomova (BUL)-Bouzas Maneiro (ESP)

Bye-Sakkari (GRE) [3]

Tauson (DEN) [8]-Kalinina (UKR)

Cirstea (ROU)-Rus (NED)

Qualificata-Blinkova

Bye-Svitolina (UKR) [2]