Tabellone WTA Adelaide 2025: Pegula e Navarro ai lati opposti del tabellone. Rinuncia Paolini

Dato alla luce questa notte il tabellone principale del WTA 500 di Adelaide, il principale evento della settimana ventura considerato il suo status. Doveva esserci anche Jasmine Paolini, ma è arrivato il forfait: per la toscana direttamente Australian Open a Melbourne.

Numero 1 del seeding diventa così Jessica Pegula: l’americana, che proprio per questo avrà un bye, non può però dirsi contenta considerate Mirra Andreeva al secondo turno (per la russa di nuovo Noskova come già a Brisbane) e un cammino generalmente pieno di trappole.

Torneo, questo, di forza enorme, considerato che il cut off è quello di Pavlyuchenkova, vale a dire c’è una larga fetta delle prime 30 (non per caso il tabellone delle qualificazioni è insano). Alla numero 2 del seeding, l’altra USA Emma Navaro, tocca uno stuolo di russe per cercare di arrivare in semifinale: Alexandrova e poi Kalinskaya o Samsonova.

A livello di primi turni, a parte il citato Noskova-Andreeva, da vedere Haddad Maia-Keys. Ma anche Collins-Jabeur avrà molto di cui far parlare, un po’ perché l’americana è a un anno che non s’aspettava di giocare, un po’ perché sono da vedere gli ulteriori progressi della tunisina.

TABELLONE WTA 500 ADELAIDE 2025

Pegula (USA) [1]-Bye

Noskova (CZE)-M. Andreeva

Kostyuk (UKR)-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Badosa (ESP) [5]

Collins (USA) [4]-Jabeur (TUN) [WC]

Vekic (CRO)-Putintseva (KAZ)

Pavlyuchenkova-Vondrousova (CZE)

Qualificata/Lucky Loser-Shnaider [6]

Ostapenko (LAT) [8]-Frech (POL)

Haddad Maia (BRA)-Keys (USA)

Qualificata/Lucky Loser-Jones (AUS) [WC]

Gadecki (AUS) [WC]-Kasatkina [3]

Kalinskaya [7]-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Samsonova

Qualificata/Lucky Loser-Alexandrova

Bye-Navarro (USA) [2]