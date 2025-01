Tabellone ATP Adelaide 2025: Paul numero 1 del seeding, torna il derby canadese Shapovalov-Auger-Aliassime

Creazione piuttosto recente nel panorama australiano, e con una storia già ben oltre il limite del travagliato, l’ATP 250 di Adelaide vede al via un buon campo partecipanti, con gli Australian Open sempre nella mente di tutti i partecipanti, che poi sono quelli che hanno la chance di andare per il main draw a Melbourne.

Dovevano esserci Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, che però hanno optato per una settimana in più di allenamenti. Vero è che per entrambi la prima settimana non ha offerto spunti particolari allo stato attuale delle cose.

Si arriva così con Tommy Paul numero 1 del seeding: per l’americano, comunque, cammino non facile (Safiullin e poi Nakashima). Spicca, però, proprio nella parte alta un derby che non si vedeva da tre anni e mezzo, quello canadese tra Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.

In basso, invece, per Sebastian Korda, sempre di USA parlando, il maggiore degli ostacoli arriva al secondo turno e da chiunque vinca il derby spagnolo Bautista Agut-Davidovich Fokina. Poi potrebbe lanciarsi verso la semifinale, e a quel punto chissà se incontrerà il ceco Jiri Lehecka o la follia del kazako Alexander Bublik.

TABELLONE ATP 250 ADELAIDE 2025

Paul (USA) [1]-Bye

Qualificato-Safiullin

Goffin (BEL)-Munar (ESP)

Qualificato-Nakashima (USA) [7]

Machac (CZE) [3]-Bye

Cazaux (FRA)-Qualificato

Vukic (AUS)-Giron (USA)

Shapovalov (CAN)-Auger-Aliassime (CAN) [5]

Bublik (KAZ) [6]-Kecmanovic (SRB)

Rinderknech (FRA)-O’Connell (AUS)

Qualificato-Tu (AUS) [WC]

Bye-Lehecka (CZE) [4]

Etcheverry (ARG) [8]-Schoolkate (AUS) [WC]

Zhang (CHN)-Kokkinakis (AUS) [WC]

Bautista Agut (ESP)-Davidovich Fokina (ESP)

Bye-Korda (USA) [2]