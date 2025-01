Startlist inseguimento femminile biathlon Anterselva 2025: orario, programma, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 25 gennaio proseguirà ad Anterselva (Bolzano) la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: la prima gara del programma sarà la 10 km pursuit femminile delle ore 13.00, che vedrà al via le 60 atlete che hanno ottenuto la qualificazione dopo la sprint odierna.

L’Italia sarà rappresentata da tutte le sei azzurre in gara quest’oggi, ovvero Dorothea Wierer, la quale sarà al via col pettorale 4, Martina Trabucchi col 20, Michela Carrara col 21, Hannah Auchentaller col 30, Samuela Comola col 46 e Rebecca Passler col 51.

La diretta tv della 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon sarà fruibile dalle 13.15 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 1 e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Sabato 25 gennaio

Ore 13.00: 10 km pursuit femminile Anterselva (Bolzano) – Diretta tv dalle 13.15 su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.15 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 r JEANMONNOT Lou FRA 0:00

2 GROTIAN Selina GER 0:07

3 y PREUSS Franziska GER 0:17

4 WIERER Dorothea ITA 0:28

5 SIMON Julia FRA 0:38

6 b RICHARD Jeanne FRA 0:41

7 MICHELON Oceane FRA 0:48

8 BASERGA Amy SUI 0:48

9 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0:49

10 DZHIMA Yuliia UKR 0:51

11 OEBERG Hanna SWE 0:58

12 KIRKEEIDE Maren NOR 0:58

13 GASPARIN Aita SUI 0:58

14 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1:00

15 ZUK Kamila POL 1:01

16 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:05

17 LIE Lotte BEL 1:15

18 HALVARSSON Ella SWE 1:17

19 KLEMENCIC Polona SLO 1:23

20 TRABUCCHI Martina ITA 1:25

21 CARRARA Michela ITA 1:27

22 LEHTONEN Venla FIN 1:30

23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:30

24 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:31

25 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:33

26 CHARVATOVA Lucie CZE 1:33

27 BOTET Paula FRA 1:39

28 SCHNEIDER Sophia GER 1:41

29 LAMPIC Anamarija SLO 1:41

30 AUCHENTALLER Hannah ITA 1:43

31 JISLOVA Jessica CZE 1:46

32 MAGNUSSON Anna SWE 1:48

33 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:49

34 CLOETENS Maya BEL 1:51

35 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:52

36 MAKA Anna POL 1:52

37 STEINER Tamara AUT 1:53

38 KUZMINA Anastasiya SVK 1:54

39 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1:56

40 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:56

41 KUELM Susan EST 1:57

42 SIDOROWICZ Natalia POL 1:58

43 ERMITS Regina EST 1:59

44 HRISTOVA Lora BUL 2:03

45 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:04

46 COMOLA Samuela ITA 2:05

47 IRWIN Deedra USA 2:05

48 GASPARIN Elisa SUI 2:06

49 HORODNA Olena UKR 2:10

50 LIEN Ida NOR 2:11

51 PASSLER Rebecca ITA 2:11

52 ZDRAVKOVA Maria BUL 2:11

53 STREMOUS Alina MDA 2:13

54 SCHERER Stefanie GER 2:16

55 PETRENKO Iryna UKR 2:18

56 HAMALAINEN Inka FIN 2:19

57 TODOROVA Milena BUL 2:20

58 JAKIELA Joanna POL 2:23

59 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:25

60 TALIHAERM Johanna EST 2:28