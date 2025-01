Dorothea Wierer quarta nella sprint di Anterselva dopo una super gara sugli sci. Domina Jeanmonnot

Ad Anterselva (Bolzano) si apre la sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: nella 7.5 km sprint femminile Dorothea Wierer conferma il piazzamento dell’ultima gara (la mass start di Ruhpolding), chiudendo ai piedi del podio nella prova vinta dalla francese Lou Jeanmonnot davanti alle tedesche Selina Grotian e Franziska Preuss. Buone notizie in casa Italia per la prova corale delle azzurre: vanno a punti Martina Trabucchi, 20ma davanti a Michela Carrara, 21ma, ed Hannah Auchentaller, 30ma, mentre restano fuori dalla top 40 ma si qualificano per la pursuit di sabato anche Samuela Comola, 46ma, e Rebecca Passler 51ma.

Le tre atlete sul podio odierno trovano tutte lo zero al poligono: la vittoria va alla transalpina Lou Jeanmonnot, che fa segnare il secondo tempo sugli sci, andando a vincere in 21’09″5, battendo le tedesche Selina Grotian, seconda a 7″2, e Franziska Preuss, terza a 16″7. Paga a carissimo prezzo un errore nella seconda serie Dorothea Wierer, la quale con il sesto tempo nello shooting time ed il quinto nel range time, ma soprattutto col terzo crono sugli sci, resta ai piedi del podio, quarta a 28″0. L’azzurra precede tre francesi: quinta Julia Simon (un errore in piedi) a 38″0, sesta Jeanne Richard (10/10 al poligono), la quale conferma il pettorale blu di miglior under 23, a 40″9, settima Oceane Michelon (un bersaglio mancato nella prima serie) a 47″5.

Bene le altre italiane: vanno a punti Martina Trabucchi, che trova lo zero al tiro, 20ma a 1’24″5, la quale precede Michela Carrara, 21ma a 1’26″8 con due errori in piedi, ed Hannah Auchentaller, 30ma a 1’43″4 con un bersaglio mancato nella prima serie. Restano fuori dalla top 40, ma si qualificano per la pursuit di sabato, Samuela Comola, 46ma a 2’04″9 con due errori totali, e Rebecca Passler, 51ma a 2’10″8 con tre bersagli mancati nel complesso, ma anche col terzo crono nello shooting time ed il miglior tempo nel range time.

In classifica generale la tedesca Franziska Preuss limita i danni e resta al comando con 814 punti, ma vede avvicinarsi la francese Lou Jeanmonnot, seconda con 697, mentre resta terza la svedese Elvira Oeberg, che si è ammalata, non è partita e salterà così anche la pursuit, dovendo abbandonare i sogni di vittoria della Coppa del Mondo, ferma a quota 571, con Dorothea Wierer 11ma a 346. Nella graduatoria di specialità comanda sempre la tedesca Franziska Preuss con 298 punti, davanti alle francesi Justine Braisaz-Bouchet (oggi 16ma), seconda a 242, e Lou Jeanmonnot, terza a 216, con Dorothea Wierer sesta a quota 162.