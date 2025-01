Sport invernali oggi in tv: orari gare 17 gennaio, programma, streaming

Oggi, venerdì 17 gennaio, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino con il superG sulle nevi di Wengen, in Svizzera. Mattia Casse, molto veloce nel corso delle prove cronometrate di discesa, andrà all’attacco e sfiderà la corazzata svizzera. Rimanendo in tema di Circo Bianco, seconda giornata di training a Cortina d’Ampezzo di discesa sull’Olimpia delle Tofane e le azzurre vorranno replicare quanto di buono fatto ieri.

Assisteremo poi agli appuntamenti del massimo circuito internazionale dello skicross a Reiteralm, dello sci di fondo a Les Rousses (Francia) e del biathlon a Ruhpolding (Germania). Tra le fila azzurre si vorrà far qualcosa di importante. Questo e tanto altro…

Guarda la Coppa del Mondo di sci su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 17 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 17 gennaio

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Sapporo (Giappone): qualificazioni HS134 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Bob, Coppa Europa a Lillehammer (Finlandia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.25 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazione halfpipe femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Short track, Europei a Dresda (Germania): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Universiadi Invernali a Torino: quinta giornata – Diretta streaming su Discovery+.

10.00 Sci alpino, Coppa Europa: superG femminile a Zauchensee (Austria) – Diretta streaming Youtube FIS.

10.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): skicross maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

10.54 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): skicross femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

11.00 Sci alpino, Coppa Europa a Pass Turn (Austria): discesa maschile – Diretta streaming Youtube FIS.

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo: seconda prova cronometrata discesa femminile – Diretta streaming su Discovery+.

11.00 Biathlon, IBU Cup a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 10 km Sprint maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Slittino, Coppa del Mondo/Europei (Nations Cup) a Winterberg (Germania) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.05 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazione halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): superG maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Freestyle, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): slopestyle uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Discovery+.

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Les Rousses: 10 km a tecnica libera maschile – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2 e su Discovery+.

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazione Halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania): staffetta maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Biathlon, IBU Cup a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 7.5 km Sprint femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.30 Salto con gli sci, Continental Cup a Bischofshofen (Austria): HS142 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Les Rousses (Francia): 10 km a tecnica libera femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Zakopane (Polonia): qualificazioni HS140 maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.