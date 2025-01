Sport in tv oggi (martedì 28 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Martedì 28 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il basket con le Coppe Europee, gli sport invernali con lo sci alpino, la pallamano con i Mondiali, il calcio femminile con la Coppa Italia, e tanto altro ancora.

A Schladming è in programma il sesto gigante maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Grande attesa per la gara in notturna tra le porte larghe sulla pista “Planai”: il programma prevede la prima manche alle ore 17.45 e la seconda run, con inversione dei migliori 30, alle ore 20.45.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il favorito numero uno è l’elvetico Marco Odermatt, leader della classifica generale nonché della graduatoria di specialità, ma sono diversi gli avversari che possono provare ad inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Saranno sei gli azzurri al via nella prima manche: proveranno a conquistare un piazzamento di prestigio nella gara austriaca Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Tobias Kastlunger.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 28 gennaio

03.00 Tennis, WTA 250 Singapore: 1° turno singolare – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis a rotazione con gli altri tornei, Sky Go, NOW

11.00 Ciclismo, AlUla Tour: 1a tappa – 12.30 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Tennis, WTA 500 Linz: 1° turno singolare e doppio (2° match dalle 12.00 Cocciaretto -Sramkova, 5° match dalle 12.00 Bronzetti-Yastremska) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (12.00-18.00) a rotazione con gli altri tornei, Sky Go, NOW

12.30 Tennis, ATP 250 Montpellier: 1° turno singolare e doppio (1° match alle 12.30 Cobolli/Eysseric-Nedunchezhiyan/Prashanth, 3° match dalle 12.30 Bellucci-Pouille) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (12.00-18.00) a rotazione con gli altri tornei, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming: gigante maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Sassuolo-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Pallamano, Mondiali: quarti di finale, Croazia-Ungheria – Pallamano TV

18.30 Basket, Champions League: Wurzburg-Tortona – DAZN

20.00 Basket, Eurocup: Trento-Vilnius – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.00 Basket femminile, Eurolega: Bourges-Schio – DAZN

20.30 Basket, Europe Cup: Sassari-Le Portel – YouTube FIBA

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming: gigante maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

20.45 Calcio femminile, Coppa Italia: Fiorentina-Milan – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

21.00 Basket, Champions League: Tenerife-Reggio Emilia – DAZN

21.00 Pallamano, Mondiali: quarti di finale, Francia-Egitto – Pallamano TV