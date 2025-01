LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: De Aliprandini e Vinatzer sfidano gli svizzeri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo dei due night event di Schladming. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile resta in Austria per una nuova tappa che verrà aperta dallo slalom gigante nello fantastico scenario della cittadina che fa parte del distretto di Liezen. Azzurri che cercano conferme prima dei Mondiali dopo i lampi delle ultime uscite.

Luca De Alipandini è tornato a ruggire griffando il podio in rimonta nel gigante di Adelboden. Una terza posizione dal valore assoluto per lo sciatore di Cles, che nella gara in notturna austriaca punta ad un nuovo risultato di prestigio. Sulle ali dell’entusiasmo anche Alex Vinatzer, che dopo settimane di polemiche è riuscito a timbrare il cartellino nello slalom di Kitzbuhel issandosi fino al secondo posto. Partiranno rispettivamente con i pettorali 12 e 14. Ci si aspetta una confortante prova di squadra con l’apporto di Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci e Tobias Kastlunger.

Uomo da battere come sempre lo svizzero Marco Odermatt, leader incontrastato della classifica generale. Elvetici d’assalto anche con Thomas Tumler e Loic Meillard, mentre i padroni di casa si affidano a Stefan Brennsteiner, Alex Schwartz e Manuel Feller. Capaci di far saltare il banco i ragazzi norvegesi con Alexander Steen Olsen, Atle Lie McGrath, Timon Haugan e capitan Henrik Kristoffersen. Mine vaganti il brasiliano Lucas Pinheiro Brathen e l’andorrano Joan Verdu.

Lo slalom gigante di Schladming inizierà con la prima manche alle 17.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!