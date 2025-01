Speed skating, Francesca Lollobrigida terza nel day-1 degli Europei Allround, 4° Di Stefano. Ghiotto poco brillante

Calato il sipario sul secondo e penultimo giorno di gare negli Europei 2025 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen si è definito il quadro della situazione relativamente alla competizione Sprint, mentre nell’Allround il day-3 sarà decisivo.

Si parte da una super Francesca Lollobrigida nell’Allround citato. La “mamma volante”, se così la vogliamo definire, ha messo in mostra una condizione notevolissima, classificandosi al quarto posto nei 500 metri in 39.70 e soprattutto terminando al secondo posto nei 3000 metri in 4:00.37, non così distante dalla norvegese Ragne Wiklund (3:59.43), grande favorita della vigilia. Alla fine della fiera, la pattinatrice romana a metà del percorso è terza con 79.761 nella graduatoria comandata dall’olandese Antoinette Rijpma-De Jong (78.768), a svettare nei 500 metri in 38.50 e quinta nei 3000 (4:01.61). Alle sue spalle c’è l’altra oranje Joy Beune (79.375) e appunto Francesca, che precede Wiklund (80.065). Vedremo domani nei 1500 e nei 5000 metri in che modo la classifica potrà evolversi, con l’azzurra che cercherà di bissare il podio del 2019 a Collalbo in questo particolare format. Per quanto concerne le altre italiane, Veronica Luciani e Alice Marletti sono tredicesima (84.671) e quattordicesima (85.135).

Davide Ghiotto poco brillante. Ci si aspettava di più dal campione veneto in questo primo giorno, considerando il settimo posto conclusivo nell’overall (75.266). Poca brillantezza che si è compresa nei 500 metri (17° in 38.31), ma soprattutto nei 5000 metri, una delle sue distanze, conclusa solo al quarto posto (6:09.56). Meglio di lui un ottimo Daniele Di Stefano che, in terza posizione nei 500 metri (36.30), si è ben difeso nei 5000 (6:24.42, undicesimo posto). Il 25enne è quarto al momento con 74.742 in un overall che parla decisamente norvegese: Peder Kongshaug guida la graduatoria con 73.245 davanti al connazionale Sander Eitrem (73.410), dominatore dei 5000 metri in 6:06.20. Domani nei 1500 metri e nei 10000 metri si chiuderà e Ghiotto avrà bisogno di un colpo di coda deciso se vorrà lottare il podio, tenuto conto anche del terzo posto virtuale dell’olandese Beau Snelling (74.561). Decimo il terzo atleta tricolore Andrea Giovannini (75.585).

Nella rassegna dedicata alla velocità, sono arrivati verdetti confortanti per il Bel Paese, ovvero le top-10 per David Bosa e Serena Pergher. Il trentino ha ottenuto un 12° posto nei 500 metri e un 10° nei 1000 quest’oggi, totalizzando nell’overall 140.105 punti e concludendo in nona piazza. Una graduatoria nella quale l’olandese Jenning De Boo ha confermato i pronostici e si è imposto con 136.670, frutto di una vittoria in 34.39 nei 500 metri e di un secondo posto nella distanza doppia (1:08.33). Un trionfo oranje, visto che l’intero podio è stato monopolizzato dagli arancioni: argento per Merijn Scheperkamp (137.525 punti) e bronzo per Tim Prins (137.845). L’altro azzurro Francesco Betti si è classificato in sedicesima posizione (143.755).

Tra le donne molto brava Pergher, in evidenza nei 500 metri odierni conclusi al quinto posto in 38.53, mentre nei 1000 si è classifica 12ma in 1:18.79. Un riscontro che ha portato all’ottavo posto nel computo complessivo (156.295). Bene anche l’esordiente Giorgia Aiello, capace di siglare i personali e di terminare all’undicesimo posto (156.955). L’oro europeo è andato all’olandese Jutta Leerdam che anche in questo caso ha trionfato nella sfida con le altre tulipane: terza nei 500 metri in 37.96, l’avvenente atleta neerlandese ha prevalso nei 1000 metri in 1:14.45 e si è assicurata il titolo continentale in 150.060. Alle sue spalle hanno terminato le connazionali Femke Kok (150.100) e Suzanne Schulting (151.135), che dopo i fenomenali risultati nello short track è andata a impreziosire la sua collezione nel pattinaggio di velocità pista lunga.