Speed skating, Di Stefano è 5° nella mass start a Calgary. Pergher ritocca il record italiano nei 500 metri!

Va in archivio senza podi per i colori azzurri l’ultima giornata della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating, in corso di svolgimento sul ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary (in Canada). Dopo il sensazionale record mondiale firmato ieri da Davide Ghiotto nei 10.000 metri, quest’oggi sono arrivate altre buone prestazioni per l’Italia anche se resta un po’ di rammarico per l’esito della gara odierna più attesa.

Nella mass start maschile Daniele Di Stefano (reduce da due podi consecutivi ad inizio stagione nel circuito maggiore) e Andrea Giovannini si sono infatti dovuti accontentare rispettivamente del quinto e settimo posto finale, in una competizione caratterizzata dalla “fuga bidone” vincente del trio composto dal francese Timothy Loubineaud (primo), il tedesco Fridtjof Petzold (secondo) ed il belga Indra Medard (terzo).

Nella mass start femminile Francesca Lollobrigida ha dettato legge nella Division B, precedendo la giapponese Ayana Sato e l’altra azzurra Alice Marletti, mentre nella Division A è arrivato il successo in solitaria dell’americana Greta Myers davanti alla cinese Wenjing Jin e alla tedesca Michelle Uhrig.

In apertura di programma la giovane emergente Serena Pergher aveva migliorato il suo record nazionale dei 500 metri, ottenendo un incoraggiante secondo posto in Division B con il tempo di 37″62 (che sarebbe valso la nona piazza nella gara della Division A, vinta dall’olandese Femke Kok in 37″01). Progresso importante anche per Giorgia Aiello, 19ma in Division B con 38″70.

Sempre nei 500 metri, ma al maschile, David Bosa si è inserito in quinta posizione in Division B con il crono di 34″71, mentre la competizione principale ha visto il trionfo del fenomeno statunitense Jordan Stolz (dopo aver primeggiato questo weekend anche nei 1000 e 1500 metri) in 33″85 per soli due centesimi sull’olandese Jenning De Boo. Da segnalare infine le affermazioni di Canada e Stati Uniti nella team sprint femminile e maschile.