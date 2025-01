Speed skating, Davide Ghiotto impressiona nei 10000 agli Europei, ma la medaglia non c’è. Lollobrigida in crescita

La Thialf Arena, sede degli Europei di speed skating, ha emesso i propri verdetti e per l’Italia, nella competizione Allround, si registrano il quarto posto di Davide Ghiotto e il quinto di Francesca Lollobrigida. Ci si aspettava un po’ di più? Dal veneto obiettivamente sì, mentre dall’atleta romana si può descrivere il tutto col sorriso, perché si nota un’evoluzione di condizione.

La versione di Ghiotto di questi campionati ha convinto e non poco esclusivamente per la prestazione nei 10000 metri. Il suo crono di 12’35”96 (miglior prestazione ufficiale della stagione) sta a certificare la sua forza nella specialità più lunga dello schedule, ma parlando di una competizione col format menzionato era lecito attendersi qualcosa di meglio nelle altre distanze, in particolare nei 5000 metri.

Tenuto conto dell’assenza del campione olandese Patrick Roest, si poteva pensare che il podio fosse alla portata dell’azzurro, ma un po’ i suoi tempi non eccelsi (10000 metri a parte) e un po’ la coppia norvegese formata da Sander Eitrem e Peder Kongshaug sugli scudi hanno concorso a un piazzamento ai piedi del podio. Vedremo se in vista dei Mondiali di Hamar su singole distanze (13-16 marzo) ci sarà un innalzamento del livello, ma per quanto messo in mostra dalla Norvegia si può pensare che nella competizione di casa sarà ancor più temibile.

Come detto per la “Lollo”, un grande manifestazione, evidenziando una forma eccelsa nei 3000 metri dove è giunta seconda. Un’ottima consistenza perfettamente rappresentata dalla top-5 che può essere un segnale molto positivo per la rassegna iridata citata, dove l’azzurra avrà dalla sua anche la Mass Start. In tutto questo, si devono accogliere positivamente la top-10 di Daniele Di Stefano e i record personali di Veronica Luciani e Alice Marletti dal punto di vista cronometrico, senza dimenticare le top-10 di David Bosa e di Serena Pergher nella rassegna sprint.