Speed skating, Davide Ghiotto con ambizioni negli Europei ad Heerenveen. Lollobrigida per stupire

Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 10 al 12 gennaio, la Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) sarà teatro degli Europei di speed skating 2025. Sull’anello di ghiaccio olandese, la competizione Allround e sprint terrà banco: un gruppo di pattinatori si confronterà nelle distanze dei 500, 1500, 5000 e 10000 metri al maschile nei 500, 1500, 3000 e 5000 metri al femminile; gli specialisti della velocità si daranno battaglia nei 500 e nei 1000 metri. Il rendimento complessivo sarà certificato da due graduatorie distinte.

In casa Italia saranno tredici gli atleti coinvolti: Giorgia Aiello, Linda Rossi, Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher al femminile; Francesco Betti, David Bosa, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Alessio Trentini in campo maschile.

I fari saranno puntati su Ghiotto, che ha grandi ambizioni per questa rassegna continentale. Il suo rendimento nei 5000 e nei 10000 metri non è in discussione, come certificato dalla vetta della classifica di Coppa del Mondo nelle specialità “distance”. Vista anche l’assenza dell’olandese Patrick Roest, l’azzurro potrebbe davvero ambire al metallo più pregiato e, perché no, provare a realizzare il record del mondo nei 10000 metri qualora il ghiaccio glielo dovesse permettere. Bisognerà però fare attenzione al norvegese Sander Eitrem, capace di piegare il nostro portacolori nel secondo appuntamento del massimo circuito internazionale a Pechino (Cina) nei 5000 metri. Nella competizione allround vi saranno anche Di Stefano, Giovannini e Malfatti, mentre in quella Sprint gareggeranno Betti, Bosa e Trentini.

Tra le donne, Lollobrigida sarà il punto di riferimento in casa tricolore, nella consapevolezza che le olandesi in casa loro andranno fortissimo. La romana, bronzo continentale in questo format nel 2019 a Collalbo, cercherà di stupire, provando ad avere le stesse sensazioni del passato nelle distanze classiche, 1500 e 3000 metri in particolare, distanza quest’ultima che la vide argento alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Gruppo femminile che nell’allround vedrà competere anche Luciani, Merletti e Rossi, mentre nella velocità ci saranno Pergher e Aiello.