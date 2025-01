Sorteggio femminile Australian Open 2025: Paolini inizierà da una qualificata, incroci difficili per le altre italiane

Definito il quadro della situazione. Nella nottata italiana ha avuto luogo la cerimonia del sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2025. Il primo Slam dell’anno animerà la scena per due settimane, dal 12 al 26 gennaio, e lo spettacolo non mancherà di certo. Nel singolare femminile sarà aperta la caccia alla bielorussa Aryna Sabalenka che va a caccia del terzo titolo consecutivo in questo Major.

Sabalenka affronterà l’americana Sloane Stephens al primo turno e non sarà un esordio comodissimo per la giocatrice nativa di Minsk. Nella parte bassa, la polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo) se la vedrà contro la ceca Katerina Siniakova. In questa parte del main draw è presente anche Jasmine Paolini (n.4 del seeding). Per la toscana ci sarà un primo turno contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

In ogni caso, si prospetta un percorso impegnativo per l’allieva di Renzo Furlan. Jasmine, infatti, potrebbe affrontare in un ipotetico terzo round l’ucraina Elina Svitolina, negli ottavi la brasiliana Beatriz Haddad Maia e nei quarti la kazaka Elena Rybakina, con una semifinale contro Swiatek all’orizzonte. Da capire quale sarà la condizione fisica di Paolini, che contro la ceca Karolina Muchova in United Cup ha evidenziato qualche limite di tenuta.

Per quanto riguarda le altre due italiane in tabellone, Lucia Bronzetti è presente anche lei nella parte bassa e affronterà l’ex n.1 del mondo, Victoria Azarenka (n.21 del seeding), e sarà una partita complicata. Elisabetta Cocciaretto, invece, è nella parte alta di Sabalenka e anche per lei una sfida difficile contro la mancina russa Diana Shnaider (testa di serie n.12).

PRIMO TURNO ITALIANE

Jasmine Paolini vs qualificata/lucky loser

Elisabetta Cocciaretto vs Diana Shnaider

Lucia Bronzetti vs Viktoria Azarenka

TABELLONE PRINCIPALE AUSTRALIAN OPEN 2025 DONNE