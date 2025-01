Sonego-Shelton, Australian Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Sonego proseguirà nella prossima notte la propria corsa agli Australian Open 2025 di tennis: domani, mercoledì 22 gennaio, l’azzurro dovrà vedersela con il numero 21 del tabellone, lo statunitense Ben Shelton, nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile.

Il match sarà il terzo in programma sulla Rod Laver Arena a partire dall’1.30 ora italiana, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 4.30 italiane. Sarà il terzo scontro diretto tra i due, e nei due precedenti c’è stato un successo per parte: Shelton ha vinto a Cincinnati 2022, Sonego al Roland Garros 2023.

Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il match Sonego-Shelton, dell’undicesima giornata degli Australian Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Mercoledì 22 gennaio – Rod Laver Arena

Dalle ore 1.30 italiane – Sessione mattutina

Madison Keys (Stati Uniti, 19) – Elina Svitolina (Ucraina, 28)

Non prima delle ore 3.00 italiane

Emma Navarro (Stati Uniti, 8) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

Non prima delle ore 4.30 italiane

Lorenzo Sonego (Italia) – Ben Shelton (Stati Uniti, 21)

Dalle ore 9.30 italiane – Sessione serale

Jannik Sinner (Italia, 1) – Alex de Minaur (Australia, 8) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

A seguire

Match di doppio da definire

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.