Sofia Goggia vola in prova a Cortina: “La pista è perfetta. Sono sorpresa di essere così veloce”

Sofia Goggia è una delle protagoniste più attese in vista del weekend di Cortina d’Ampezzo dedicato alla velocità, in occasione dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse azzurra andrà a caccia della vittoria sia nella discesa libera di domani che nel supergigante in programma domenica 19 gennaio.

Le due prove cronometrate della discesa (andate in scena tra giovedì e venerdì) hanno fornito dei segnali molto incoraggianti, con la 32enne bergamasca che si è dimostrata estremamente competitiva sulla mitica Olympia delle Tofane, pista che tra poco più di un anno sarà teatro delle gare femminili di sci alpino dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

“Devo confessare che la pista è davvero perfetta, un biliardo, davvero complimenti agli organizzatori: è un piacere sciare sull’Olympia delle Tofane. Ieri ho fatto una prima prova in scioltezza, oggi ho cercato di limare laddove le linee erano più abbondanti. Mi sono sorpresa di essere stata così veloce“, il commento di Goggia ai microfoni della FISI dopo il secondo training ufficiale.

La campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018 vanta un bottino complessivo di tre successi e sette podi (di cui sei in discesa ed uno solo in SuperG) a Cortina in Coppa del Mondo, ma questo weekend ci sarà una doppia possibilità per arricchire ulteriormente il suo palmarès sulle nevi ampezzane.