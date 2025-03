Snowboardcross, Sommariva/Groblechner fuori ai quarti nella prova a coppie di Montafon

La penultima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2024-2025 si è conclusa sulle nevi di Montafon con la vittoria della Francia nella prova a coppie miste che ha chiuso il programma del weekend austriaco. In una gara con diverse assenze di peso, quando mancano pochi giorni ai Mondiali in Engadina, a trionfare sono stati Aidan Chollet e Julia Pereira de Sousa.

La coppia transalpina ha avuto la meglio nella Big Final sull’Australia di Adam Lambert e Josie Baff, mentre il podio è stato completato in terza posizione dall’altra quotata formazione francese formata da Loan Bozzolo e Lea Casta, i vincitori delle prove individuali andate in scena ieri. Quarta piazza per la Gran Bretagna di Huw Nightingale e Charlotte Bankes.

Giornata incolore per l’Italia, che non aveva oggettivamente grandi ambizioni dovendo fare i conti con la rinuncia di Michela Moioli in vista dell’imminente rassegna iridata in Svizzera. La sperimentale coppia azzurra composta da Lorenzo Sommariva e Sofia Groblechner è uscita di scena nei quarti di finale, arrivando in ultima posizione nella quarta batteria.