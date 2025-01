Snowboard oggi in tv, PGS Scuol 2025: programma, orari, streaming

Altro giro, altra corsa. La Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024/2025 riparte dopo la sosta natalizia e riparte da Scuol (Svizzera) per un unico appuntamento con il gigante parallelo al maschile e al femminile. Stagione che finora è stata trionfale per i colori azzurri con sei vittorie e dodici presenze sul podio fino a questo momento.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha quindi confermato in blocco i tredici atleti che vengono usualmente convocati: il leader della classifica generale Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava per il settore femminile.

Striscia di podi e di vittorie che per l’Italia si è interrotta proprio nella tappa pre-natalizia di Davos: al maschile Gabriel Messner non è andato oltre la quarta posizione, mentre al femminile il miglior risultato è stata la settima posizione di Jasmin Coratti.

Il gigante parallelo di Scuol valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 2 e in streaming su Rai Play Sport 2, DAZN, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO PGS SCUOL 2025

Sabato 11 gennaio

Ore 9.00 qualificazioni femminili

Ore 9.30 qualificazioni maschili

Ore 13.00 PGS femminile – diretta tv Eurosport 2

Ore 13.15 PGS maschile – diretta tv Eurosport 2

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, DAZN, Sky Go e NOW

Diretta live testuale: OA Sport