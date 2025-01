Snowboard, i convocati dell’Italia per il gigante parallelo di Scuol: tante carte da podio, Bagozza leader della generale

Ultimi giorni di attesa in vista del prossimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino, dopo una pausa di tre settimane per le festività. Il circuito maggiore riparte dalle nevi di Scuol (in Svizzera), che ospiterà un gigante parallelo (il quinto della stagione) sabato 11 gennaio con le fasi finali a partire dalle ore 13.00.

Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha convocato 13 atleti (9 uomini e 4 donne) per la trasferta elvetica: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile; Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava in campo femminile.

L’Italia, reduce da una favolosa prima parte di stagione, andrà a caccia del podio in entrambe le competizioni dopo aver raccolto sin qui ben 5 vittorie e 12 presenze complessive nella top3. Bagozza si presenta a Scuol da leader della classifica generale di Coppa del Mondo con un vantaggio di 20 punti sullo sloveno Tim Mastnak e 53 sull’altro azzurro Bormolini.

Tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio è previsto anche un doppio appuntamento (in gigante parallelo) di Coppa Europa a Folgaria, in cui saranno impegnati otto italiani: Manuel Haller, Mike Santuari, Elias Zimmerhofer, Tommy e Sophie Rabanser, Sofia Valle, Fabiana Fachin e Giorgia Carnevali.