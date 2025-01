Snowboard: a Kreischberg vince il cinese Yang Wenlong, settimo Leo Framarin

Prima vittoria della carriera per il cinese Wenlong Yang nella tappa della Coppa del Mondo di snowboard riguardante il Big Air svoltasi in quel di Kreischberg. Finali in notturna nella località austriaca che hanno esaltato l’asiatico, già dominatore della qualifica: 182.50 il totale dei due migliori salti per il vincitore.

Asia assoluta protagonista, con addirittura una tripletta sul podio: secondo e terzo sono infatti i giapponesi Taiga Hasegawa (180.25) e Kira Kimura (168.75). A completare la top-5 il finlandese Kalle Jarvilehto ed il norvegese Oyvind Kirkhus. Hasegawa continua ad essere al comando della classifica di Coppa sia generale che di Big Air.

In casa Italia da sottolineare la performance di Leo Framarin, settimo, alla prima presenza in finale della carriera.