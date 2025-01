Snowboard: a Kreischberg miglior punteggio per Mari Fukada, eliminate le italiane

Quarta gara stagionale per la Coppa del Mondo di snowboard per quanto riguarda il big air. In scena nel pomeriggio a Kreischberg, in Austria, le qualifiche della prova femminile.

Al comando troviamo la giapponese Mari Fukada, che è la leader anche della classifica di Coppa: per la nipponica punteggio di 184.25 con una terza run super da 94.50.

Alle sue spalle troviamo la vincitrice dell’ultima gara in quel di Klagenfurt, la britannica Mia Brookes, e l’altra giapponese Reira Iwabuchi. Ricordiamo che accedono alla Big Final di domani solamente le prime otto.

Eliminate le due azzurre in gara: Matilde Pizzutto è ventitreesima, Emma Gennero ventiseiesima.