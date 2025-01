Snowboard: Leo Framarin qualificato per la finale di Big Air a Kreischberg

Ci sarà anche un italiano stasera nella finale della tappa della Coppa del Mondo di Big Air al maschile in quel di Kreischberg, in Austria. E non è il nome più atteso.

Ad agguantare l’accesso all’ultimo atto grazie alla quinta piazza nella prima heat, con un punteggio di 159 frutto di un super primo salto da 88,50 è Leo Framarin, alla prima finale della carriera.

Eliminati invece gli altri italiani a partire dall’attesissimo Ian Matteoli, tutt’altro che convincente oggi, passando per Emiliano Lauzi, Loris Framarin e Nicola Liviero. I migliori punteggi li hanno segnati il giapponese Kira Kimura nella prima heat, con 168,50 e il cinese Yang Wenlong, con un super 178,75.