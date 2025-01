Slittino: Voetter/Oberhofer sbagliano ad Oberhof e chiudono fuori dal podio. Vincono Egle/Kipp

Sei su sette in stagione: Selina Egle e Lara Kipp sono le dominatrici incontrastate della Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile. In gara-2 ad Oberhof trovano il bis (avevano già vinto lo scorso 14 dicembre sulla stessa pista) e scappano via in classifica: bastano 11 punti nelle ultime due prove per poter agguantare matematicamente la sfera di cristallo.

Le austriache trionfano con il tempo di 1’24”135, gestendo il margine conquistato nella prima run e portandosi a casa l’ennesima vittoria stagionale. Alle loro spalle troviamo le padrone di casa Degenhardt/Rosenthal ad un decimo a precedere le altre tedesche Eitberger/Matschina.

Beffa per le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer: le italiane erano seconde dopo la prima run, in piena lotta per la vittoria, ma nella discesa decisiva hanno sbagliato, finendo quarte, a soli 3 millesimi dal podio.

Errore anche per Falkensteiner/Huber che non terminano la prova.