Slittino, la Coppa del Mondo riparte da Sigulda: Italia a caccia di podi

Riparte la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale dopo lo stop prolungato per le festività natalizie. Scatta la nuova annata ed ora si proseguirà senza sosta: in programma in Lettonia, a Sigulda, la quarta di nove tappe.

Sul budello baltico l’Italia vuole riscattare un inizio di stagione non del tutto convincente: un solo podio per la nazionale tricolore, arrivato proprio allo scadere nel team relay di Oberhof, ultima gara del 2024.

Le punte sono le solite: Dominik Fischnaller, nel singolo maschile, ed il doppio formato da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che nel 2024 riuscirono ad imporsi nella sprint (prova che ora non esiste più). La speranza è ovviamente quella di confermarsi anche nella gara a squadre.

Apertissime le sfide per la sfera di cristallo. Tra gli uomini l’Austria detta il passo con Max Langenhan che però attende sornione, al femminile battaglia tra Julia Taubitz e Madeleine Egle, nel doppio femminile guidano le teutoniche Degenhardt/Rosenthal, mentre nel doppio maschile la nuova coppia Eggert/Mueller è davanti.