Slittino: il podio nel team relay di Oberhof non salva un inizio di stagione deludente per l’Italia

Iniziata la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale con le prime tre tappe tra Norvegia, Austria e Germania. Ora ci sarà lo stop natalizio, si ripartirà il weekend dell’Epifania dalla Lettonia, in quel di Sigulda. Un solo podio azzurro in questa prima parte: un bilancio non del tutto convincente fino ad ora.

Ci si aspettava moltissimo dal duo di doppio femminile formato da Andrea Voetter e Mario Oberhofer, vincitrici delle ultime due sfere di cristallo: sono arrivati invece due quarti ed un quinto posto, troppo poco.

Discorso simile nel singolo maschile dove Dominik Fischnaller non si è ancora issato nella top-5 (il miglior piazzamento un sesto posto a Lillehammer). Da sottolineare la quarta piazza di Nagler/Malleier ad Igls, mentre nel singolo femminile si continua a fare tantissima fatica.

Come detto, l’unica luce fino ad ora è arrivata in chiusura di programma ieri ad Oberhof: un terzo posto di lusso quello conquistato nel team relay da Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer che può dare morale in vista della prossima annata.