Skeleton: Germania 2 si impone nella gara mista a St.Moritz, Italia ottava

Terza gara stagionale nella Coppa del Mondo di skeleton per quanto riguarda la prova a coppie miste, che sarà specialità olimpica a Milano Cortina 2026. Appuntamento andato in scena nel tardo pomeriggio in Svizzera, a St. Moritz.

Ad imporsi a sorpresa è la seconda coppia tedesca, formata da Jacqueline Pfeifer e Axel Jungk che trovano il miglior crono con 2:23.91, frutto soprattutto di una run super dell’uomo.

Alle loro spalle gli Stati Uniti con Mystique Ro e Austin Florian, staccati di 13 centesimi, completa il podio la Gran Bretagna con Amelia Coltman e Matt Weston, a quattro decimi. Poi l’Austria e la seconda coppia britannica.

Gara non eccezionale per l’Italia che trova l’ottava piazza con Amedeo Bagnis ed Alessia Crippa, mentre Alessandra Fumagalli e Mattia Gaspari sono tredicesimi.