Skeleton, Janine Flock vince anche a St. Moritz e vede la Sfera di Cristallo. Lontane le italiane

Janine Flock non si ferma più e, dopo il successo di Winterberg, replica anche nella gara di Sankt Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di skeleton femminile 2024-2025. Sul budello elvetico abbiamo assistito ad una gara veramente emozionante, con una seconda manche clamorosa, nella quale le protagoniste hanno abbattuto in ben 4 occasioni il record della pista.

A questo punto la classifica generale, ad una sola prova dal termine, vede al comando la stessa Janine Flock con 1390 punti contro i 1300 di Hannah Niese (oggi solamente 14a), quindi terza Kimberley Bos a 1273.

La vittoria, come detto, è andata a Janine Flock (1:09.56 nella prima manche e 1:09.09 nella seconda, nuovo record del tracciato) con il tempo complessivo di 2:18.65. Al secondo posto, a 18 centesimi, la belga Kim Meylemans (1:09.62 e 1:09.21), mentre completa il podio la brasiliana Nicole Rocha Silveira (1:09.61 e 1:09.31) a 27, dopo aver concluso al secondo posto a metà gara.

Si ferma ai piedi del podio la britannica Tabitha Stoecker (1:09.94 e 1:09.26), a 55 centesimi da Flock, quinta l’olandese Kimberley Bos (1:09.95 e 1:09.45) a 75, mentre è sesta la tedesca Jacqueline Pfeifer (1:09.96 e 1:09.64) a 95.

Settima posizione per la statunitense Kelly Curtis (1:10.04 e 1:09.76) a 1.15, ottava per la cinese Dan Zhao (1:10.10 e 1:09.76) a 1.21, quindi nona la statunitense Mystique Ro (1:10.28 e 1:09.59) a 1.22, mentre completa la top 10 la tedesca Susanne Kreher (1:10.13 e 1:09.77) a 1.25.

Tutte fuori dalla top 10 le italiane. La migliore delle azzurre è Alessia Crippa (1:10.26 e 1:09.90), che conclude 14a a 1.51, quindi solamente 20a Valentina Margaglio (1:10.45 e 1:10.09) a 1.89 dalla vetta, con Alessandra Fumagalli (1:10.48 e 1:10.41) 22a a 2.24.