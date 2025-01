Skeleton, Amedeo Bagnis risorge sull’amata pista di St. Moritz e festeggia il primo podio stagionale!

È la sua pista e l’ha dimostrato nuovamente. Per il terzo anno di fila Amedeo Bagnis trova la top-3 in quel di St. Moritz: sul budello svizzero l’azzurro classe 1999 si esalta sempre e centra un altro podio, dopo il secondo posto del 2023 e la vittoria del 2024 arriva il terzo gradino nel 2025. Primo podio stagionale per l’Italia nella Coppa del Mondo di skeleton.

Seconda vittoria consecutiva per Matt Weston che resta leader della classifica allungando sui rivali: il britannico ha trovato il miglior tempo della prima run e poi ha addirittura migliorato il record della pista nella seconda.

Alle sue spalle ecco il teutonico Christopher Grotheer, staccato di 54 centesimi, e poi un super Bagnis, a 56. L’azzurro ha perso una posizione dalla prima alla seconda run, ma è riuscito a conservare agevolmente il podio. Quarto Axel Jungk, poi lo statunitense Austin Florian.

Più staccati gli altri italiani: fuori dalla top-10 Mattia Gaspari, undicesimo, mentre è ventitreesimo Giovanni Marchetti.