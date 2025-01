Sinner supera ancora Pietrangeli: mai un italiano aveva vinto 3 Slam. L’elenco completo

Jannik Sinner è diventato il primo italiano ad aver vinto tre tornei del Grand Slam in singolare: superato anche in questa particolare graduatoria Nicola Pietrangeli, vittorioso al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. Pietrangeli, però, nel complesso ha vinto 4 Slam, considerando anche i successi nel doppio maschile con Orlando Sirola, sempre nel Roland Garros 1959, e nel doppio misto con la britannica Shirley Bloomer Brasher, nel Roland Garros 1958.

In singolare maschile l’unico altro italiano ad aver trionfato è Adriano Panatta, vincitore del Roland Garros 1976, mentre nel singolare femminile i successi portano la firma di Francesca Schiavone, che conquistò il Roland Garros 2010, e Flavia Pennetta, vittoriosa agli US Open 2015. L’Italia, però, vanta numerosi altri successi in doppio, oltre a quelli già citati.

Per quanto concerne le coppie interamente italiane, in doppio maschile Simone Bolelli e Fabio Fognini conquistarono gli Australian Open 2015, mentre nel doppio femminile Sara Errani e Roberta Vinci hanno fatto la storia della specialità, vincendo 5 volte e completando il Career Grand Slam, conquistando Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 e 2014 e Wimbledon 2014.

Nel doppio misto, inoltre, la stessa Sara Errani, con Andrea Vavassori, ha conquistato anche gli US Open 2024. Hanno iscritto il proprio nome nell’albo dei vincitori del doppio femminile anche Mara Santangelo, al successo con l’australiana Alicia Molik nel Roland Garros 2007, e Flavia Pennetta, con l’argentina Gisela Dulko agli Australian Open 2011, e, nel doppio misto, Raffaella Reggi, con lo spagnolo Sergio Casal agli US Open 1986.

ITALIANI VINCITORI DI SLAM

Singolare maschile

Jannik Sinner 3 (Australian Open 2024 e 2025, US Open 2024)

Nicola Pietrangeli 2 (Roland Garros 1959 e 1960)

Adriano Panatta 1 (Roland Garros 1976)

Singolare femminile

Francesca Schiavone 1 (Roland Garros 2010)

Flavia Pennetta 1 (US Open 2015)

Doppio maschile

Nicola Pietrangeli / Orlando Sirola 1 (Roland Garros 1959)

Simone Bolelli / Fabio Fognini 1 (Australian Open 2015)

Doppio femminile

Sara Errani / Roberta Vinci 5 (Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 e 2014, Wimbledon 2014)

Mara Santangelo 1 (con Alicia Molik, Australia – Roland Garros 2007)

Flavia Pennetta 1 (con Gisela Dulko, Argentina – Australian Open 2011)

Doppio misto

Sara Errani / Andrea Vavassori 1 (US Open 2024)

Nicola Pietrangeli 1 (con Shirley Bloomer Brasher, Gran Bretagna – Roland Garros 1958)

Raffaella Reggi 1 (con Sergio Casal, Spagna – US Open 1986)