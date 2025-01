Sinner ha vinto 3 Slam ad una età più giovane di Djokovic. Il confronto con Federer e Nadal

Tre su tre: ruolino immacolato nelle finali dei tornei del Grand Slam per Jannik Sinner, che quest’oggi ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open di tennis, successi ai quali va aggiunta l’affermazione agli US Open 2024.

Sinner ha trionfato per la terza volta in un torneo dello Slam all’età di 23 anni, 5 mesi e 10 giorni, e, in questa particolare statistica, gli ultimi in ordine temporale ad esserci riusciti risultando ancora più giovani dell’azzurro erano stati gli iberici Carlos Alcaraz, a 21 anni, 1 mese e 4 giorni, e Rafael Nadal, a 21 anni e 7 giorni.

Allargando il confronto agli altri tre tennisti della generazione dei Fab Four si nota come l’elvetico Roger Federer sia riuscito a centrare il terzo Slam a 22 anni, 10 mesi, 26 giorni. Meno giovani di Sinner erano invece il serbo Novak Djokovic, a 24 anni, 1 mese ed 11 giorni, e lo scozzese Andy Murray, a 29 anni, 1 mese e 25 giorni.

ETA’ ALLA VITTORIA DEL 3° SLAM (SINNER, ALCARAZ E FAB 4)

RAFAEL NADAL

Nato il 3 giugno 1986

Vittoria terzo Slam il 10 giugno 2007

Età di 21 anni, 7 giorni

CARLOS ALCARAZ

Nato il 5 maggio 2003

Vittoria terzo Slam il 9 giugno 2024

Età di 21 anni, 1 mese, 4 giorni

ROGER FEDERER

Nato l’8 agosto 1981

Vittoria terzo Slam il 4 luglio 2004

Età di 22 anni, 10 mesi, 26 giorni

JANNIK SINNER

Nato il 16 agosto 2001

Vittoria terzo Slam il 26 gennaio 2025

Età di 23 anni, 5 mesi, 10 giorni

NOVAK DJOKOVIC

Nato il 22 maggio 1987

Vittoria terzo Slam il 3 luglio 2011

Età di 24 anni, 1 mese, 11 giorni

ANDY MURRAY

Nato il 15 maggio 1987

Vittoria terzo Slam il 10 luglio 2016

Età di 29 anni, 1 mese, 25 giorni