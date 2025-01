Sinner sfida Shelton: da quel primo ricordo amaro, non ha più perso un set

Sarà atto VI tra Jannik Sinner e Ben Shelton nelle semifinali degli Australian Open 2025. L’altoatesino ha confermato i pronostici e nettamente sconfitto l’australiano Alex de Minaur col punteggio di 6-3 6-2 6-1. Una partita senza storie, nella quale la netta superiorità di Jannik si è espressa nel proprio tennis e non dando modo al rivale di cambiare lo spartito.

Diverso il successo di Shelton, costretto a stare in campo quasi 4 ore da Lorenzo Sonego, prima di cedere sullo score di 6-4 7-5 4-6 7-6 (4). Un match in cui l’americano ha messo in mostra una regolarità inusuale da fondo, ben supportata dal classico servizio mancino. Non sarà un match semplice per Sinner che, memore dei precedenti, dovrà prendere le proprie contromisure.

Lo storico sorride dall’azzurro, con quattro vittorie in cinque partite disputate. L’altoatesino si è aggiudicato le ultime quattro sfide, avendo perso solo la prima, ovvero negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai del 2023. In quella sfida la spuntò Shelton al tie-break della frazione decisiva. Negli altri match, invece, Sinner si è imposto, senza perdere alcun set. A livello Major, c’è stato il confronto sull’erba di Wimbledon l’anno scorso, vinto 6-2 6-4 7-6(9) dal giocatore italiano.

Vedremo se lo statunitense saprà sviluppare un piano tattico diverso dal solito, oppure si affiderà come sempre all’istinto. Di sicuro, Sinner sa di dover trovare il modo per rispondere, per allungare lo scambio e portare la partita dalla sua parte.

PRECEDENTI SINNER-SHELTON (4-1)

Shanghai Masters (1)Sinner d. (14)Ben Shelton [USA] 6-4 7-6(1)

Wimbledon (1)Sinner d. (14)Ben Shelton [USA] 6-2 6-4 7-6(9)

Indian Wells Masters (3)Sinner d. (16)Ben Shelton [USA] 7-6(4) 6-1

Vienna Hard (2)Sinner d. Ben Shelton [USA] 7-6(2) 7-5

Shanghai Masters (19)Ben Shelton [USA] d. (6)Sinner 2-6 6-3 7-6(5)