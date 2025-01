Sinner non si scompone: “Djokovic tiferà Zverev? Non è cattiveria”

Jannik Sinner non si scompone rispetto ai commenti di Novak Djokovic, in conferenza stampa. Il riferimento è alle parole del tennista serbo, ritiratosi quest’oggi dopo il primo set perso nella semifinale degli Australian Open 2025 contro il tedesco Alexander Zverev.

L’asso nativo di Belgrado ha dichiarato davanti ai microfoni il proprio supporto nei confronti di Sasha nella finale a Melbourne, visto che spesso e volentieri è andato vicino a centrare l’obiettivo. Un rapporto che, come spiegato dallo stesso Zverev in campo, c’è da diverso tempo e si è rafforzato nel recente torneo di Shanghai, dove i due hanno avuto modo di parlare lungamente dopo il ko del tedesco contro l’americano Taylor Fritz prima del previsto negli US Open 2024.

A questo proposito Jannik non ha fatto altro che confermare ai microfoni di Eurosport questo aspetto, non avendo nulla da obiettare: “Ci sta, sono amici e si conoscono da molto tempo. Non c’è nessuna cattiveria nei miei confronti quindi è tutto ok. So che Zverev ha avuto altre possibilità per vincere, domenica tutto può succedere. Io penso solo a dare il meglio di me stesso“.

Sinner, come è noto, ha sconfitto l’americano Ben Shelton nell’altra semifinale e incontrerà il teutonico nell’atto conclusivo di domenica. Nell’ultimo incrocio che c’è stato tra i due, ovvero nel Masters1000 di Cincinnati, si è imposto il pusterese.

Di seguito il video dell’intervista: