Darren Cahill: “Sinner ha una maturità fuori dal comune. Vicenda ‘Clostebol’? Ha la coscienza pulita”

A fine 2025 la collaborazione tra Jannik Sinner e il coach australiano Darren Cahill si interromperà. Una storia iniziata nell’estate del 2022, a supporto di Simone Vagnozzi, che ha dato i suoi frutti, visto quanto sta ottenendo il tennista altoatesino. Oggi il pusterese si è qualificato per la seconda volta consecutiva in finale negli Australian Open, dopo quella vinta l’anno scorso. Si tratta anche del terzo ultimo atto a livello Major, che l’azzurro giocherà.

“Penso che non sia facile tornare e difendere un titolo importante per la prima volta nella tua carriera, viste le difficoltà che ha dovuto affrontare. Non potremmo essere più orgogliosi del modo in cui si è comportato, sia dentro che fuori dal campo. So che ha solo 23 anni, ma a volte sembra che sia molto più saggio di noi. È un ragazzo incredibile. Non ci sorprende vederlo di nuovo in finale. Penso che il suo livello di gioco qui in Australia sia ancora migliore. Ama giocare qui. Ha affrontato un grande avversario che vedremo Sempre di più nelle seconde settimane dei Major e magari vincerne anche qualcuno. Ogni volta che vediamo Ben, continua a migliorare come giocatore. Quindi sapevamo prima di questa partita che avrebbe avuto una sfida complicata. Sono stati tre set incredibili“, ha dichiarato Cahill in conferenza stampa.

Parlando della maturazione del giocatore italiano: “Penso che ci siano molti aspetti, non solo di ciò che sta facendo in campo. Tutti questi giovani ragazzi, stanno vivendo una vita fantastica, ma devi avere la testa sulle spalle per gestire i media e i fan e la pressione di giocare di fronte a 15.000 persone e soddisfare le loro aspettative. Cresci in fretta. Jannik è uno di quelli. Quindi penso che ci siano molti aspetti in cui parliamo con lui per assicurarci che rimanga comunque un 23enne. È ancora un giovane che ha bisogno di godersi la vita, di godersi le persone che lo circondano, di avere i suoi amici, di uscire e divertirsi. È uno sport, ciò che sogni di fare da bambino. Ok, attraversi dei momenti difficili. Va bene, ma non vorresti essere in nessun altro posto al mondo se sei un tennista“.

Cahill ha approfondito anche la maniera in cui Sinner si è trovato a gestire la vicenda ‘Clostebol’: “Nessuno è a prova di proiettile. Penso che tutti abbiamo momenti in cui ti tocca un po’ di più. Penso che in larga misura, lui ritenga che il tennis sia il suo posto sicuro. È lì che può fare le sue cose, comprendendo che questo è ciò che sa, capisce e in cui è bravo. È diventato una casa per lui scendere in campo. Sì, c’è stata molta pressione intorno a lui negli ultimi nove mesi, da aprile dell’anno scorso. È un ragazzo straordinario che è stato in grado di metterla da parte. Come fa? Ha la coscienza pulita. Questo è il motivo principale per cui è stato in grado di entrare in campo e camminare a testa alta e avere quella convinzione. Non sappiamo cosa accadrà, ma può sempre tenere la testa alta ed essere orgoglioso di ciò che è stato in grado di realizzare. So che anche le persone in Italia possono essere molto orgogliose di lui“.

In vista della finale contro Alexander Zverev, ha dichiarato: “È un tennista molto forte tecnicamente e fisicamente, ha un ottimo record in cinque set. Jannik sta migliorando e il suo è un po’ uno sviluppo tardivo. Ora è alto circa 1,93 m. Migliorerà con il passare del tempo. È in finale di un altro Major. Ha dimostrato di essere in grado di vincere partite da cinque set come l’anno scorso. Non abbiamo preoccupazioni sul fatto che possa vincere anche in una situazione del genere perché il migliore si impone. Sono entrambi preparati fisicamente e atleti incredibili. Sono il numero 1 e 2 al mondo, quindi è la finale perfetta per quanto riguarda la classifica. Una grande sfida per entrambi i giocatori. Sarà un avversario davvero complicato per Jannik. Non vediamo l’ora di vedere come andrà. Penso che sarà una grande partita“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini