Quando torna Sinner? Il prossimo torneo potrebbe essere in dubbio

Jannik Sinner ha appena vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open, ma la strada per il prosieguo della stagione, almeno per quanto concerne i primi mesi, fino a Pasqua, è già tracciata: il calendario dell’azzurro è noto, anche se potrebbe riservare qualche cambiamento rispetto a quanto deciso finora.

L’Italia sarà esentata dal primo turno di Coppa Davis, quindi Sinner dovrebbe giocare direttamente il torneo ATP 500 di Rotterdam, previsto dal 3 al 9 febbraio. Il torneo neerlandese, vinto dall’azzurro, lo scorso anno è stato anticipato di una settimana, e questo potrebbe scombinare i piani del tennista italiano.

Manca poco più di una settimana al via del torneo neerlandese e Sinner avrà tanti impegni al rientro in Italia: è dunque possibile che la programmazione di Sinner viri dunque, direttamente su Doha (17-22 febbraio), per dedicarsi poi al Sunshine Double di marzo, con i Masters 1000 di Indian Wells (2-16) e Miami (19-30).

La novità nel calendario dell’azzurro, rispetto al passato, si avrà al rientro in Europa, con l’inizio della stagione su terra battuta: Sinner non prenderà parte al torneo di Montecarlo, Masters 1000 non obbligatorio, e giocherà l’ATP 500 di Monaco di Baviera (14-20 aprile).

CALENDARIO JANNIK SINNER PRIMI MESI 2025

3-9 febbraio ATP 500 Rotterdam

17-22 febbraio ATP 500 Doha

2-16 marzo ATP Masters 1000 Indian Wells

19-30 marzo ATP Masters 1000 Miami

14-20 aprile ATP 500 Monaco di Baviera