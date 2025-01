Sinner è in svantaggio nei precedenti con Zverev. Ma il confronto più recente fa sperare

Saranno Jannik Sinner e Alexander Zverev a contendersi il titolo degli Australian Open 2025. Parliamo della miglior finale possibile dal punto di vista della classifica dal momento che si confronteranno il n.1 e 2 della classifica mondiale. Sinner ha avuto la meglio contro l’americano Ben Shelton, mentre Zverev ha potuto “sfruttare” il ritiro di Novak Djokovic, presentatosi al confronto in non perfette condizioni.

Se si valutano i precedenti, l’altoatesino è sotto 2-4, con tre incroci a livello Major: si ricordano la vittoria nel 2020 al Roland Garros di Jannik e i due successi del 2021 e del 2023 agli US Open del tedesco. In altre parole, il teutonico è un giocatore che il nostro portacolori fatica ad affrontare, avendo uno stile di gioco simile al suo e per di più in grado di servire meglio in alcune circostanze.

Tuttavia, andrà in scena la prima finale di un Major in cui saranno opposti e Sasha vorrà finalmente conquistare quel titolo che manca alla sua collezione. Dal canto suo, il pusterese vorrà bissare l’affermazione del 2024. Nell’ultima sfida, nel Masters1000 di Cincinnati, Sinner si impose in una partita durissima, sul punteggio di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4). Ragionevole pensare che anche la partita di domenica abbia gli stessi connotati.

Di seguito i precedenti:

PRECEDENTI SINNER-ZVEREV (2-4)

Cincinnati Masters 2024 (1)Sinner d. (3)Alexander Zverev [GER] 7-6(9) 5-7 7-6(4)

US Open 2023 (12)Alexander Zverev [GER] d. (6)Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

Monte Carlo Masters 2022 (2)Alexander Zverev [GER] d. (9)Sinner 5-7 6-3 7-6(5)

US Open 2021 (4)Alexander Zverev [GER] d. (13)Sinner 6-4 6-4 7-6(7)

ATP Colonia 2020 46 7 (1)Alexander Zverev [GER] d. (WC)Sinner 7-6(3) 6-3

Roland Garros 2020 Sinner d. (6)Alexander Zverev [GER] 6-3 6-3 4-6 6-3