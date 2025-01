Sinner e il jolly per il ranking in arrivo a marzo: occasione per allungare su Zverev e Alcaraz

Jannik Sinner conserva un margine notevole su tutti gli avversari nel ranking ATP dopo la conferma del titolo agli Australian Open: l’azzurro attualmente vanta 3695 punti di margine sul tedesco Alexander Zverev e 4820 sullo spagnolo Carlos Alcaraz.

Fino a fine marzo Sinner dovrà inoltre difendere 1500 punti, frutto dei successi ottenuti lo scorso anno a Rotterdam (500) e Miami (1000), mentre il teutonico ne perderà 700 tra Los Cabos (100), Indian Wells (200) e Miami (400), infine l’iberico ne scarterà 1300 tra Buenos Aires (100), Indian Wells (1000) e Miami (200).

Se, da una parte Sinner non difenderà i 500 punti di Rotterdam, dall’altra potrà recuperarli giocando a Doha, mentre a marzo potrà sfruttare il torneo di Indian Wells, in cui non difenderà punti, per allungare: l’azzurro si fermò in semifinale nel 2024, ma i 400 punti gli furono decurtati per la vicenda Clostebol.

A febbraio, invece, Zverev ha cambiato programmazione rispetto allo scorso anno, andando in Sudamerica: il teutonico disputerà i tornei di Buenos Aires (250) e Rio de Janeiro (500). Percorso inverso per Alcaraz, che nel 2024 giocò in Argentina e Brasile: l’iberico scenderà in campo a Rotterdam (500) ed a Doha (500).