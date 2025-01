Cosa cambia per Sinner nel ranking ATP con il forfait a Rotterdam: i 500 punti saranno recuperabili a febbraio

Dopo aver difeso il titolo agli Australian Open, Jannik Sinner non farà altrettanto nell’ATP 500 di Rotterdam, vinto lo scorso anno: è arrivata la rinuncia ufficiale del numero 1 del mondo al torneo previsto dal 3 al 9 febbraio, ovvero con una settimana d’anticipo rispetto al calendario della scorsa stagione.

Per questi motivi il tennista italiano perderà i 500 punti per il ranking ATP conquistati lo scorso anno, che però verranno scartati lunedì 17 febbraio. Sinner avrà subito l’opportunità di recuperare il bottino, partecipando all’ATP 500 di Doha, in Qatar, previsto dal 17 al 22 febbraio.

Jannik Sinner nell’aggiornamento odierno del ranking ATP vanta 3695 punti di margine sul più immediato inseguitore nel ranking ATP, il tedesco Alexander Zverev, il quale, però, potrebbe avvicinarsi nel mese di febbraio, dato che perderà soltanto i 100 punti conquistati lo scorso anno a Los Cabos.

Zverev, a meno di forfait, ha un programma più ricco a febbraio rispetto a quello dell’azzurro: il tedesco andrà in Sudamerica per giocare i tornei di Buenos Aires (250) e Rio de Janeiro (500), poi potrebbe tornare ad Acapulco (500), dove lo scorso anno uscì subito e non difenderà punti.