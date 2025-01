Sinner debutta con Popyrin. Tra un precedente da riscattare e il ricordo della Coppa Davis

Jannik Sinner aprirà ufficialmente la propria stagione nella giornata di martedì 7 gennaio (alle ore 06.00 italiane) quando scenderà in campo a Melbourne per fronteggiare l’australiano Alexei Popyrin. Il numero 1 del mondo ha deciso di aprire l’annata agonistica con un incontro di esibizione nell’ambito della Australian Open Opening Weekend, una kermesse a scopo benefico a cui prenderanno parte diversi big in preparazione agli Australian Open, primo Slam dell’anno in programma dal 12 al 26 aprile.

Il numero 1 del mondo, che non disputa un incontro da fine novembre, quando trascinò l’Italia verso la conquista della Coppa Davis, se la dovrà vedere contro il numero 24 del ranking ATP. Il 23enne cercherà di testare la propria condizione e di scaldare i motori in vista del prestigioso torneo i terra oceanica, dunque sarà interessato a vagliare i colpi e la forma fisica, il risultato non avrà sostanzialmente importanza. L’altoatesino partirà con i favori del pronostico, ma curiosamente ha perso l’unico precedente.

Alexei Popyrin si impose con il punteggio di 7-6(5), 6-2 nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2021: sono passati quasi quattro anni da quel testa a testa, il tennista italiano è indubbiamente più forte e quotato come dimostra il suo palmares e vorrà lasciarsi alle spalle quel negativo incrocio. Il campione degli Australian Open affronterà poi il greco Stefanos Tsitsipas nell’esibizione prevista venerdì 10 gennaio nella stessa località.

Gli appassionati italiani collegheranno il nome di Popyrin a un lieto evento sportivo per il Bel Paese, ovvero il trionfo nella Coppa Davis 2023. Sul cemento di Malaga, infatti, Matteo Arnaldi sconfisse il 25enne nel primo singolare della finale e poi Sinner travolse Alex de Minaur riuscendo così ad alzare al cielo l’Insalatiera insieme ai compagni di squadra, dopo un digiuno di 47 anni