Sinner affronterà subito il secondo giocatore con ranking più alto dopo le teste di serie. Partenza soft non consentita

Il sorteggio tenutosi nella nottata italiana ha dato i propri responsi e stabilito i vari percorsi negli Australian Open 2025. Sul cemento di Melbourne, Jannik Sinner vorrà confermare il titolo nell’Happy Slam e il suo esordio non sarà tra i più semplici. L’altoatesino, infatti, sarà chiamato ad affrontare il cileno Nicolas Jarry (n.34 del ranking), secondo miglior giocatore fuori dalle teste di serie del main draw.

Sinner non si potrà permettere una partenza lenta al cospetto di un tennista che ha dimostrato nel recente passato di metterlo in difficoltà. Il riferimento è al primo turno del torneo di Pechino 2024, quando il sudamericano fu in grado di strappare un set al n.1 ATP e costringerlo a un successo in rimonta, sullo score di 4-6 6-3 6-1.

Jannik dovrà essere pronto soprattutto a trovare ritmo contro un tennista che non ne darà tanto per le sue caratteristiche. Parliamo di un grande servitore, in grado di fare la differenza con questo fondamentale e trovare tanti punti con l’uno-due (battuta-dritto). Una situazione non così dissimile, per rendere l’idea, di quella che si è vista nell’esibizione contro Alexei Popyrin due giorni fa.

A seguire ci saranno degli accoppiamenti sulla carta più alla portata, contro il vincente della partita tra il giapponese Taro Daniel e l’australiano Tristan Schoolkate, con un’ipotesi di un terzo round opposto a uno tra Flavio Cobolli e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Da sottolineare che quest’ultimo ha comunque seriamente impegnato Sinner nel Masters1000 di Shanghai 2024, vincendo il primo set al tie-break (6-7 (3) 6-4 6-2).

PERCORSO JANNIK SINNER AUSTRALIAN OPEN 2025

R1 – Jarry

R2 – Daniel/Schoolkate

R3 – Cobolli/Etcheverry

R4 – Rune/Hurkacz/Griekspoor/Berrettini

Quarti di finale – de Minaur/Tsitsipas/Khachanov/Cerundolo

Semifinale – Fritz/Medvedev/Rublev/Musetti

Finale – Zverev/Alcaraz/Djokovic/Ruud