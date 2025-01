Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali ad Adelaide: sconfitti Ebden/Vliegen

Una vittoria di giustezza per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio ad Adelaide (Australia). In avvicinamento agli Australian Open, il duo tricolore (n.3 del seeding) si è imposto contro la coppia formata dall’australiano Matthew Ebeden e dal belga Joran Vliegen con il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (5) in 1 ora e 52 minuti di gioco. Un match molto equilibrato in cui i due azzurri sono stati abili a trovare le soluzioni nei momenti decisivi, come nei due tie-break. In semifinale giocheranno contro la coppa vincente della sfida tra Nys/Roger-Vasselin e Arevalo/Pavic (n.1 del seeding).

Nel primo set Vavassori e Bolelli cominciano bene, trovando il modo di conquistare il break nel quarto game, con alcune splendide letture in risposta. Il servizio però non viene gestito bene dai due italiani nel settimo gioco, quando addirittura a zero concedono il contro-break. Il piemontese e l’emiliano provano a costruirsi una nuova chance nel decimo game, ma la palla break non viene trasformata. Ci si gioca tutto al tie-break e la partenza lanciata del doppio tricolore è decisiva ai fini del parziale, vinto 7-5.

Nel secondo set l’australiano e il belga crescono come efficienza in risposta e nel sesto game vanno avanti di un break. Bolelli e Vavassori, però, non si perdono d’animo e hanno la forza di conquistare l’immediato contro-break. Il rendimento dei nostri portacolori cresce nuovamente, non sfruttando una palla break nel nono game, ma facendo ancora una volta la differenza nel tie-break, vinto 7-5.

Leggendo le statistiche, gli azzurri hanno a messo a segno 6 ace, messo il 59% di prime in campo, da cui hanno ottenuto l’89% dei quindici, mentre con la seconda il 62%. Un dato quest’ultimo decisivo ai fini del confronto.