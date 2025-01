Sid Veijer ci lascia a 7 anni: morto in un incidente di moto, suo cugino corre nel Motomondiale

Il mondo dei motori piange per la triste scomparsa di Sid Veijer, che ci ha lasciato ad appena sette anni. Il bambino olandese si è spento dopo aver lottato contro la morte nelle ultime due settimane: lo scorso 22 dicembre era purtroppo incappato in un incidente mentre si allenava con una minimoto in una pista indoor di kart. Ricoverato in condizioni gravi con diverse ferito alla testa, il piccolo è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, purtroppo rivelatasi vani.

I suoi genitori hanno scritto: “Sid ha lottato come un leone. Abbiamo combattuto fino all’ultimo minuto con tutto ciò che avevamo. I medici e gli infermieri hanno fatto quello che potevano“. Gli appassionati di motociclismo conoscono bene questo cognome: Sid era infatti il cugino di Collin Veijer, un centauro che ha disputato l’ultimo Mondiale in Moto3 e che nel 2025 farà il salto di categoria con il team Red Bull KTM Ajo.

Collin ha salutato Sid con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Hai combattuto più forte che potevi, ma non potevi vincere questa battaglia dura e difficile. Sono molto orgoglioso di essere tuo cugino e non dimenticherò mai i momenti divertenti che abbiamo passato insieme, anche se non ero molto con te . Non ti dimenticherò mai come persona. Mi motivi ancora di più a combattere così duramente come hai fatto tu, Sid“.