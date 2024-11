Moto3, David Alonso da fenomeno a Barcellona! Rimonta pazzesca e 14 vittorie in stagione: è record!

David Alonso entra nella leggenda! Il campione del mondo Moto3 vince a Barcellona con una rimonta clamorosa: si era trovato ottavo e torna primo, lo toccano e in due giri da quinto torna ancora primo. Sono quattordici vittorie in questa stagione: nessuno ci era mai riuscito nella storia del Motomondiale di vincere così tante gare in un anno solare.

La partenza è perfetta per Alonso che prova subito a creare un solco nei confronti degli avversari. Il campione del mondo vede però di non avere il passo adeguato per andare in fuga, quindi come spesso accade, decide di farsi sfilare dagli altri e mettersi in gestione, per poi rimettersi all’attacco in una fase più matura della gara.

Esce subito di scena Stefano Nepa per una caduta, mentre non decolla neanche la gara di Luca Lunetta che poi si prenderà anche il long lap penalty per guida irresponsabile. La leadership della gara cambia spesso padrone, da Daniel Holgado ad Adrian Fernandez, spesso i due si alternano, con Ivan Ortolà molto vicino.

Tra i nove e gli otto giri dalla conclusione David Alonso decide di cominciare a fare le cose sul serio: era sceso fino all’ottava posizione, poi supera i suoi avversari come birilli, accelera soprattutto quando arriva vicino ad Adrian Fernandez, consapevole che lo spagnolo ha un grande passo. Negli ultimi cinque giri fa il giro veloce e sembra poter fare la differenza, ma Munoz si butta all’interno con decisione, lo tocca e il colombiano scende in quarta posizione.

Alonso si inventa un sorpasso leggendario all’esterno su Munoz e una staccata clamorosa prima dell’ultimo giro per passare in un colpo solo Fernandez e Holgado, riprendersi la prima posizione e vincere per la quattordicesima volta quest’anno: record assoluto nel Motomondiale. Secondo Holgado e terzo Piqueras. Il primo italiano al traguardo è Matteo Bertelle quindicesimo, sedicesimo Nicola Carraro e diciottesimo Luca Lunetta.