Sci freestyle: la Cina trionfa nel Team event di aerials in Coppa del Mondo. Bene il Canada

Si conclude con il dominio assoluto della Cina la tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità aerials, andata in scena sulle nevi di Lake Placid. La squadra asiatica si è infatti imposta per dispersione nel team event, scavalcando l’altissima soglia dei 328 punti.

Un successo maturato grazie alla migliore esecuzione da parte di due atleti su tre. Xu Mengtao ha infatti aperto le danze stampando un ottimo salto da 82.83, preludio dei 125.67 di Xinpeng Li e dei 119.91 di Jianxu Sun. Alla fine il totale dirà 328.41.

Buon secondo posto poi per il Canada 2, formazione che ha raggiunto 289.17 (82,53, 86.28, 120.36) precedendo così l’Australia, terza a a 277.263 (79.69, 118.48, 79.46). Più staccato poi il Canada 1, quarto a 233.78 (46.98, 83.26, 103.54).

Ricordiamo che in questa prova non era presente la squadra italiana.