Sci freestyle, doppietta cinese negli aerials: Sun e Xu vincono in Coppa del Mondo a Lake Placid

A Lake Placid (USA) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il cinese Jiaxu Sun ha vinto la gara maschile con il punteggio di 136.17, precedendo lo svizzero Noe Roth (123.90) e il connazionale Xinpeng Li. L’asiatico ha conquistato il suo quinto successo nel massimo circuito internazionale itinerante, tornando a imporsi a tre anni di distanza dall’ultima volta (a Le Relais il 5 gennaio 2022) e battendo il Campione del Mondo in carica.

Tra le donne, invece, è andato in scena un serratissimo duello tra la cinese Mengtao Xu e l’australiana Danielle Scott. L’asiatica l’ha spuntata per trentacinque centesimi, chiudendo con il punteggio di 95.52 contro il 95.17 della rivale. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 è tornata a festeggiare in Coppa del Mondo dopo tre anni e a 34 anni ha messo la firma sulla sua 30ma affermazione, regolando di misura la detentrice della Sfera di Cristallo e argento iridato. Il podio è stato completato dalla canadese Marion Thenault (90.94).

Il prossimo appuntamento a livello individuale è previsto nel fine settimana del 25-26 gennaio a Lac-Beauport. La stagione dei salti è iniziato a inverno inoltrato, ma prevede altre cinque tappe: dopo quella in Canada si andrà a Deer Valley (USA, 6-8 febbraio), poi a Beidahu (Cina, 21-24 febbraio) e Almaty (Kazakhstan, 28 febbraio-2 marzo) prima della chiusura a Livigno (11-13 marzo), sede delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a precedere i Mondiali in Engadina (Svizzera).