Sci di fondo, Edvin Anger mette in fila tre norvegesi nella sprint tc di Les Rousses

A Les Rousses, in Francia, si è completata la seconda giornata di gare della sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: nella sprint tc maschile a spuntarla è stato lo svedese Edvin Anger davanti ai norvegesi Ansgar Evensen ed Erik Valnes. Va ricordato che l’Italia ha saltato questo appuntamento ed è in raduno in vista delle prossime tappe del circuito maggiore.

La finale ricalca l’ordine d’arrivo della prima semifinale, con la vittoria che va allo svedese Edvin Anger, primo in 2’42″99, il quale precede i norvegesi Ansgar Evensen, secondo a 0″51, Erik Valnes, terzo a 1″16, ed Even Northug, quarto a 1″17, giù dal podio per 0″01. Seguono lo statunitense James Clinton Schoonmaker, quinto a 2″01, ed il transalpino Lucas Chanavat, sesto a 9″85.

In semifinale lo svedese Edvin Anger mette in fila i norvegesi Ansgar Evensen, Erik Valnes ed Even Northug nella prima batteria, mentre il transalpino Lucas Chanavat e lo statunitense James Clinton Schoonmaker avanzano nella seconda.

Nei quarti di finale l’unica eliminazione di spicco è quella del transalpino Richard Jouve, ottavo in qualificazione al mattino e terzo nella seconda serie, ma con un crono troppo alto per il ripescaggio. Il francese chiude così al 13° posto assoluto.