Sci di fondo, Kristine Stavaas Skistad sorprende Dahlqvist e Sundling nella sprint tc di Les Rousses

Con l’Italia assente ed al lavoro per il prosieguo della stagione, si è svolta a Les Rousses, in Francia, la sprint femminile in tecnica classica valevole per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: ad imporsi è stata la norvegese Kristine Stavaas Skistad sulle svedesi Maja Dahlqvist e Jonna Sundling.

In finale la spunta la norvegese Kristine Stavaas Skistad, che va a vincere in 3’05″70, bruciando sul traguardo le svedesi Maja Dahlqvist, seconda a 0″28, e Jonna Sundling, terza a 0″66. Resta ai piedi del podio la tedesca Laura Gimmler, quarta a 2″02, davanti alla finlandese Jasmi Joensuu, quinta a 2″38, ed all’altra svedese Emma Ribom, sesta a 8″06.

Dalle semifinali passano all’ultimo atto nella prima serie la svedese Jonna Sundling e la norvegese Kristine Stavaas Skistad e, come lucky loser, la finlandese Jasmi Joensuu e l’altra svedese Emma Ribom, mentre dalla seconda avanzano la svedese Maja Dahlqvist e la tedesca Laura Gimmler.

Nei quarti di finale non ci sono sorprese, tanto che passano in semifinali tutte le prime otto classificate delle qualificazioni del mattino e dieci delle prime dodici: escono di scena soltanto la numero 9, la norvegese Hedda Bakkemo, e la numero 11, la canadese Katherine Weaver.