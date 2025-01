Sci alpino, Lindsey Vonn a Cortina per riscrivere i limiti del tempo, Goggia e Brignone con l’obiettivo generale

Siamo arrivati al fine settimana della discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo: sull’Olympia delle Tofane in programma c’è una gara che si preannuncia essere bellissima e spettacolare, oltre che incerta e di difficile pronostico. Tante possono essere le pretendenti al successo, tanti sono i tempi in questo sabato.

Potrebbe realizzarsi un’impresa storica di Lindsey Vonn che proverà a sfidare i limiti del tempo e della carta d’identità. La regina della velocità è tornata in Coppa del Mondo a 40 anni suonati e ha conquistato un sesto posto in discesa e un quarto posto nel superG di Sankt Anton. L’Olympia delle Tofane in passato l’ha vista trionfare ben 12 volte: su questa pista ha fatto la storia e proverà a riscriverla un’altra volta, un’ulteriore volta.

Le italiane invece dovranno fare quanti più punti possibili per cavalcare il sogno Coppa del Mondo: in questo momento Federica Brignone è terza in classifica generale e in questo fine settimana potrebbe tornare al comando. La valdostana ha dato indicazioni straordinarie in prova: è arrivata prima nella prima delle due e seconda ieri. Le condizioni le piacciono, la neve le piace: il podio ancora a Cortina non è arrivato, ma quest’anno sembra che l’azzurra abbia decisamente svoltato.

Sofia Goggia torna invece su una pista che le ha regalato gioie e dolori. Il suo primo successo è arrivato in discesa nel 2018, mettendo in fila Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Per tornare sul primo gradino del podio ha poi dovuto aspettare quattro anni e nel 2022 trionfò davanti a Ramona Siebenhofer e Ester Ledecka, per ripetersi poi nel 2023 quando vinse una gara davvero tirata davanti a Ilka Stuchec e Kira Weidle. Ci fu una terribile caduta nel superG 2022 a tre settimane dalle Olimpiadi che le causò un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. La bergamasca comunque si presentò a Pechino: adesso l’appuntamento per esorcizzare ogni fantasma.